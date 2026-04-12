◇セ・リーグ 阪神3―0中日（2026年4月12日 バンテリンD）

圧巻の投球だ。阪神の先発・高橋遥人投手（30）が散発5安打、今季早くも2度目の完封で、チームを4連勝に導いた。最終回に連続三振で10奪三振を記録し、123球の完封勝利だった。以下はお立ち台でのインタビュー。

――高橋宏との投げ合いだったが。

「いや、あんまり相手ピッチャー意識してないんで、ま、いつも通り投げられました」

――9回を完封した内容については。

「そうっすね、ま、尻上がりに、えー、良くなってったのかなっていうあれと、しっかりというか、引っ張ってもらったんで。あと守備にも助けられたんで、みんなのおかげです。はい」

――バッテリーで一番良かったところは。

「えーっと、ま、終盤にかけて、先頭バッターを切ることができたんで、それが最後まで投げられた要因かなと思います」

――2桁奪三振も。

「そうっすね、でも、はい、うれしいです。たくさん考えてリードしてもらったんで、そのおかげかなと思います。はい」

――打つ方でもバントを決め、11球粘った。

「いや、ま、バントしっかり決めたんで、良かったなっていうのと、最近ピッチャー結構打ってるんで、負けないようにと思ったんすけど、ま、でもアウトなんで、はい、以上です」

――2度目の完封については。

「いや、本当に周りのみんなのおかげなんで、ま、出来過ぎっすけど、緊張感ある中、いっぱい投げられてうれしいです。はい」

――チームも4連勝、今シーズンの決意を。

「ま、しっかり、ずっと投げられるように頑張ります。はい」