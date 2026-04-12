浦和、またしても先制点を守りきれず PK戦は3人失敗…特別大会3戦全敗
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第10節が12日に行われ、浦和レッズと東京ヴェルディが対戦した。
ここ4試合勝利がない浦和が、前回対戦で完敗を喫した東京Vへのリベンジを期する一戦。ホームの浦和がボールを握って押し込む時間が続くが、決定的と呼べる得点機会までは作れず、試合はスコアレスで折り返す。
均衡が破れたのは、後半開始直後の45分20秒。マテウス・サヴィオのスルーパスに抜け出した肥田野蓮治が相手GKとの一対一を制し、浦和が先制に成功した。
一方で東京Vは攻めあぐねる時間が続いていたが、74分に相手DF根本健太のハンドでPKを獲得する。キッカーを務めた染野唯月が相手GK西川周作の逆を突いて試合を振り出しに戻す。
浦和はまたしても先制しながら勝ち切ることができず、試合はPK戦に突入する。先攻の浦和は1人目の渡邊凌磨と2人目のマテウス・サヴィオ、4人目の照内利和が失敗。特別大会3度目のPK戦も敗れて、またしても勝ち点「1」にとどまった。一方の東京VはPK戦3戦全勝。
次節は18日に行われ、浦和は敵地で鹿島アントラーズと、東京Vはホームでジェフユナイテッド千葉と対戦する。
【スコア】
浦和レッズ 1−1（PK戦：1−3） 東京ヴェルディ
【得点者】
1−0 46分 肥田野蓮治（浦和）
1−1 74分 染野唯月（東京V）
ここ4試合勝利がない浦和が、前回対戦で完敗を喫した東京Vへのリベンジを期する一戦。ホームの浦和がボールを握って押し込む時間が続くが、決定的と呼べる得点機会までは作れず、試合はスコアレスで折り返す。
均衡が破れたのは、後半開始直後の45分20秒。マテウス・サヴィオのスルーパスに抜け出した肥田野蓮治が相手GKとの一対一を制し、浦和が先制に成功した。
浦和はまたしても先制しながら勝ち切ることができず、試合はPK戦に突入する。先攻の浦和は1人目の渡邊凌磨と2人目のマテウス・サヴィオ、4人目の照内利和が失敗。特別大会3度目のPK戦も敗れて、またしても勝ち点「1」にとどまった。一方の東京VはPK戦3戦全勝。
次節は18日に行われ、浦和は敵地で鹿島アントラーズと、東京Vはホームでジェフユナイテッド千葉と対戦する。
【スコア】
浦和レッズ 1−1（PK戦：1−3） 東京ヴェルディ
【得点者】
1−0 46分 肥田野蓮治（浦和）
1−1 74分 染野唯月（東京V）
【ゴール動画】浦和vs東京V
相手が追いつけないほどのスピード！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 12, 2026
スルーパスに素早く抜け出した
肥田野 蓮治が冷静にゴールへ流し込み
浦和が後半開始早々に先制点を獲得！
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚浦和×東京V
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/SGgrChU6gK
プレッシャーに負けない冷静なシュート！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 12, 2026
PKのチャンスからキッカーとなった
染野 唯月の素晴らしいシュートで
東京Vが同点に追いつく！
🏆 明治安田J1百年構想リーグ
🆚浦和×東京V
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/9g131SQoQ1