浦和、またしても先制点を守りきれず　PK戦は3人失敗…特別大会3戦全敗

相手が追いつけないほどのスピード！



スルーパスに素早く抜け出した

肥田野 蓮治が冷静にゴールへ流し込み

浦和が後半開始早々に先制点を獲得！



🏆 明治安田J1百年構想リーグ

🆚浦和×東京V

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