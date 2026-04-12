◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 2-0 巨人（12日、東京ドーム）

巨人はヤクルト投手陣の前に得点ならず完封負け。2連敗でカード負け越しとなりました。

巨人の先発マウンドにあがったのは井上温大投手。初回から得点圏にランナーを背負うも粘投を見せます。しかし3回には先頭からの連打を浴び、ゴロの間に1失点。5回にも四球とヒットでピンチを招くと、井上投手のグラブをはじく当たりで追加点を許しました。

援護したい巨人打線でしたが、好投を見せたヤクルトの先発・高梨裕稔投手の前に6回まで無安打。7回1アウトの場面で、この日が24歳の誕生日となる中山礼都選手に待望のチーム初ヒットが生まれるも、無失点に抑えられました。

それでも8回にはヤクルトの2番手、ドラフト4位ルーキー・増居翔太投手の前に好機をつかみます。1アウトから坂本勇人選手が四球で出塁。さらに代打・増田陸選手がレフトへのヒットで続きます。これで迎えた1アウト1、2塁の場面で代打起用された大城卓三選手は空振り三振。続く佐々木俊輔選手も見逃し三振に倒れ、得点とはなりませんでした。

9回にはヤクルトの新守護神・キハダ投手の前に、松本剛選手が四球で出塁するも、快音響かずゲームセット。巨人の安打数はわずか2と、ヤクルト投手陣に抑えこまれました。