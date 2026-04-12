「西武２−１ロッテ」（１２日、ベルーナドーム）

ロッテが延長戦を落とし、カード負け越し。リーグ最速で１０敗目に到達し、５位浮上はならなかった。

１−１の延長十回に４番手ロングが西武・林安可にサヨナラソロ本塁打を被弾した。

両チーム無得点で迎えた九回に１死一、三塁の好機を作り、１番西川が決勝適時打を放ったが、直後に３番手横山が源田に同点適時打を浴び、延長戦に突入していた。

２年目の広池が今季初先発。７回１安打無失点の好投を披露したが、打線の援護はなく勝ち負けはつかなかった。

長いリーチを生かしたダイナミックなフォームから、この日の最速１５４キロの直球に、スプリット、チェンジアップ、最遅１０５キロのカーブを織り交ぜて、８奪三振、無四球だった。

「立ち上がりを意識して、初回を３人で行ければ２回以降もいけると思ったので初回は大事に入りました。持ち味の真っ直ぐが今日は自分の感じでも走っていたのでそれをコースに投げ分けて相手に的を絞らせないこともできたと思う。あとはカウント球でも緩急をつけれていたのでテンポ良く投げれたのかなと思います」とコメントした。