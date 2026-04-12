「パパしてるぅ」中田翔、次男を抱きかかえる姿に「胸キュンしたった」「パパの愛情が溢れ出てる」の声
元プロ野球選手の中田翔さんは4月12日、自身のInstagramを更新。次男を抱きかかえる姿を披露しました。
【写真】中田翔、次男との親子ショット
この投稿にコメントでは「琉翔くんパパ独占 かわいい天使」「めっちゃかわいい」「翔さん、パパしてるぅ」「バスローブにベンチコート…翔君は撮影待ち？」「可愛すぎる 見てるだけで幸せ」「可愛くて胸キュンしたった」「パパの愛情が溢れ出てる」「翔くん優しいパパのお顔してるのステキです」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】中田翔、次男との親子ショット
「パパの愛情が溢れ出てる」中田さんは「寒い時寒いよな。。」とつづり、「#琉翔 #天使達」とハッシュタグを添えて1枚の写真を投稿。帽子をかぶって寒そうにしている次男・琉翔くんを自身の上着の中に入れ、抱きかかえる姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「琉翔くんパパ独占 かわいい天使」「めっちゃかわいい」「翔さん、パパしてるぅ」「バスローブにベンチコート…翔君は撮影待ち？」「可愛すぎる 見てるだけで幸せ」「可愛くて胸キュンしたった」「パパの愛情が溢れ出てる」「翔くん優しいパパのお顔してるのステキです」などの声が寄せられています。
「パパそっくりでカッコ良すぎます」7日の投稿では、長男・力翔くんの小学校の入学式の写真を投稿している中田さん。「嬉しいような、寂しいような、どんどん大きくなっていくな！！」とつづり、ピースポーズの力翔くんがスーツ姿でランドセルを背負う姿を披露しています。ファンからは「ポッケに手を入れる姿がパパそっくりでカッコ良すぎます」「小学生…？！？ 早すぎますっ」「ポーズの取り方がいっちょまえでかっこいいですね」「お父さんに似てイケメンですね」「もうこの年で高級車が似合う」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)