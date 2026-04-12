ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】B2熊本ヴォルターズは横浜に連敗 【速報】B2熊本ヴォルターズは横浜に連敗 【速報】B2熊本ヴォルターズは横浜に連敗 2026年4月12日 16時26分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 熊本ヴォルターズ横浜に連敗 プロバスケットボールB2の熊本ヴォルターズは12日、ホームで横浜エクセレンスと対戦し、79対96で敗れました。 ヴォルターズは、11日に続いて横浜に2連敗です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” ベランダで見つけた「ハトの卵」勝手に捨てたら法律違反！？ 市役所に聞いて、正しく処理してみたら意外と… ＜2025年アーカイブス＞ 『顔はオオカミ 身体はツルツル』ヘンテコ動物の正体は…人間のせい？ 熊本・秋津川＜2025年アーカイブス＞ 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 法要, 寺田屋, 床暖房, 金属加工, ホテル, マンション, 介護タクシー, 思いやり, 墓