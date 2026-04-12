◇セ・リーグ 中日0―3阪神（2026年4月12日 バンテリンD）

中日は今季3度目の3連敗で、借金は今季ワーストを更新する「8」に膨らんだ。これで、開幕から14試合で首位・阪神とは7・5ゲーム差とされた。

先発・高橋宏が5回につかまった。安打と四球などで2死一、二塁を招き、中野に左中間へ適時二塁打され先制点を献上。なおも2死二、三塁で、森下に中前2点打され、この回一挙3点を失った。

高橋宏は球団を通じて、「無駄な四球が絡み、リズムの悪い投球になってしまいました」とコメントした。

井上監督は高橋宏について、「ピンチを迎えた時に、初球、初球、初球というところがね、どうだったの？と。ボール自体はそんなに悪い球ではなかった。ずっと回ってもらわないと困る投手なので」と修正を促した。

打線は阪神・高橋に10奪三振の完封勝利を献上。指揮官は「（阪神・高橋は）狙い球を絞るに、絞りづらい投手。あれだけのスピンが効いた球を投げる投手は、なかなかいないと認めた上で、コンタクトが難しい状況にされてしまった」と唇をかんだ。