中条あやみ「母と2人で夢のイタリアに」 “親子2ショット”＆旅行を楽しむプライベート姿公開
モデルで俳優の中条あやみ（29）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。母と親子2人でイタリア旅行へ行ったことを報告し、楽しげな写真を複数枚公開した。
【写真】「最高！またいつか絶対行くぞ」イタリアを楽しむ中条あやみ＆母の親子2ショット
中条は「母と2人で夢のイタリアに 美に対する際限のない贅沢な時間のかけ方と、陽気で優しいイタリア人と、美味しいご飯。最高！またいつか絶対行くぞ」とつづり、イタリアの街並みを捉えた写真や、母との親子2ショットなどを披露している。
ほかにも、動画ではクルージングを楽しむ姿、ミラノにある「ヴィットリオ・エマヌエーレ2世のガッレリア」でかかとを乗せて回る姿など、イタリア観光を満喫するプライベートな姿をのぞかせた。
【写真】「最高！またいつか絶対行くぞ」イタリアを楽しむ中条あやみ＆母の親子2ショット
中条は「母と2人で夢のイタリアに 美に対する際限のない贅沢な時間のかけ方と、陽気で優しいイタリア人と、美味しいご飯。最高！またいつか絶対行くぞ」とつづり、イタリアの街並みを捉えた写真や、母との親子2ショットなどを披露している。
ほかにも、動画ではクルージングを楽しむ姿、ミラノにある「ヴィットリオ・エマヌエーレ2世のガッレリア」でかかとを乗せて回る姿など、イタリア観光を満喫するプライベートな姿をのぞかせた。