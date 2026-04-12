「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）

阪神の高橋遥人投手は９回５安打無失点で今季２度目の完封勝利となった。

初回から四回までは走者を出しながらも、本塁は踏ませず。五回から七回は安打すら打たせなかった。八回は球数が１００球を超え、２死からサノーに安打を浴びたが細川から、この日７個目の三振を奪った。九回にそのまま打席へ立つと、スタンドからは大きな拍手が送られた。

相手先発の高橋宏斗とは２度目の対決。前回も勝っていて、高橋対決は２戦２勝となった。

前回登板の５日・広島戦（マツダ）から今季初の中６日でのマウンド。間隔が少し短くなっても問題なく、１２３球の力投となった。今季初登板の３月２８日・巨人戦（東京ド）でも完封勝利を挙げていて、２１年以来、５年ぶりのシーズン２完封となった。

試合後、ヒーローインタビューで高橋は「尻上がりによくなっていったのと、しっかり引っ張ってもらったんで。あとは守備に助けられたので、みんなのおかげです」と仲間に感謝。「終盤にかけて先頭バッターを斬ることができたんで。それが最後まで投げられた要因かなと思います」と自己分析した。２桁１０奪三振には「うれしいです」と話し、今季２度目の完封については「本当に周りのみんなのおかげなんで、出来すぎですけど。緊張感がある中でいっぱい投げられてうれしいです」と話した。