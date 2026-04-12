俳優でフィギュアスケーターの本田望結さんが、11日、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 本田望結 】 「おさんぽ」 春のオフショットに反響 「清々しい」「笑顔がめちゃくちゃ可愛い」





本田望結さんは「おさんぽ」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像で、本田さんが着用しているのは、温かみのある茶色のカーディガンに濃い色のボトムスを合わせたコーディネート。黒いバッグを携え、落ち葉が敷き詰められた階段に腰掛けながら、右手を額にかざして日差しを遮る仕草がとってもキュートです。







別のカットでは、緑豊かな木々を背景に自然な笑顔でたたずむ姿も。リラックスしたポーズが、秋の穏やかな空気感とぴったりです。茶系のカーディガンと背景の緑・茶色が絶妙に調和し、季節感あふれる一枚となっています。



この投稿にファンからは「清々しいお散歩 イイですね！ カッコイイ！」・「すごい大人らしさ」・「笑顔がめちゃくちゃ可愛い」などの反響が寄せられています。



【 本田望結さん プロフィール 】



生年月日：2004年6月1日

出身地：京都府

特技：フィギュアスケート、水泳



芸歴：2010年に子役としてCMデビュー。

ドラマ「家政婦のミタ」次女役を熱演し注目を集める。



以後、「渡る世間は鬼ばかり」などの人気ドラマや、映画「GANTZ PERFECT ANSWER」などに出演。2015年には、映画『ポプラの秋』でスクリーン初主演、2017年放送のスペシャルドラマ「探偵少女アリサの事件簿」でドラマ初主演を果たす。



４歳から始めているフィギュアスケートでは、2011年 小学3年生以下を対象にした近畿地区の大会で優勝。

女優、フィギュアスケーターとして活躍



【担当：芸能情報ステーション】