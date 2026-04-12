◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（１２日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

首位でスタートした台湾の呉佳晏（ウー・チャイェン、Ｈｏｎ Ｈａｉ Ｆｏｘｃｏｎｎ）が、５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１０アンダーで今季初勝利。昨年１１月の大王製紙エリエールレディスに続くツアー通算２勝目を挙げた。

２打差の２位は岩井明愛（ホンダ）と佐久間朱莉（大東建託）。３打差の４位は岡山絵里（ニトリ）だった。

最終組が前半を終了した時点で、首位は呉をはじめ、小林光希（みつき、三徳商事）、稲垣那奈子（三菱電機）、岡山の４人。さらに１打差の５位に前年覇者の安田祐香（ＮＥＣ）、初優勝を目指す吉田鈴（りん、大東建託）、皆吉愛寿香（あすか、フリー）ら５人が追いかけ、１打差以内に９人がひしめく大混戦だった。しかし、後半、展開は大きく変わった。

呉が１１番から１７番の７ホールで４バーディーを量産して一気に抜け出した。最終１８番を迎えた時は、２位に３打の大差をつけていた。最後は１・５メートルのパーパットを外し、ボギーで終えたが、笑顔で観衆の拍手に応えた。

「１７番で勝てるかな、と思いました。最後はボギーでもいいし、ダブルボギーでもいいと思いました。初優勝の時は涙が出ましたけど、きょうは出ませんでしたね」と笑顔を交えて通算２勝目を振り返った。

台湾・新竹市出身の２２歳。２０２２年１１月に日本のプロテストに合格。翌２３年に下部のステップアップツアーで３勝を挙げて、２４年からレギュラーツアーにフル参戦。昨年は念願の初勝利を挙げた。日本語を猛勉強して、今では流暢（りゅうちょう）に話す。

優勝会見も通訳を介さずに、丁寧に答えた。流暢な日本語について「まだまだです。もっと勉強します。キャディーさんや選手と会話できるのでプレーにもいい影響があります。今はユーチューブで勉強しています」と謙虚に話した。

プロの世界で最も重要と言われる「サンデーバックナイン（最終日の後半９ホール）」で強さを見せつけた。メルセデスポイントランクは６位に浮上。「今季の目標はランク１０位以内です」と前向きに話す。

強さと謙虚さ。その二つを持つ呉は今後、さらに日本ツアーで躍進しそうだ。