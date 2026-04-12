突如現れたオークス候補の走りに、ＳＮＳ上が沸いている。４月１２日の阪神９Ｒ・忘れな草賞（３歳オープン・リステッド、牝馬限定、芝２０００メートル＝１４頭立て）は、単勝７番人気のジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が豪快に追い込んで勝利を飾った。

大外１４番枠からスタートを五分に決めると、道中は焦らず最後方でじっくり待機。直線は外から進出し、最後は流す余裕も見せながら、２馬身半差で快勝した。勝ち時計は１分５９秒１（良）。

同馬は昨年９月の阪神ダート１８００メートルで、今村聖奈騎手を背にデビュー勝ち。２走目で挑戦したＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３、ポインセチアＳで連続７着に敗れたあと、前走は芝（３歳１勝クラス）に初めて挑戦し１馬身半差の勝利。今回は３か月の休養を挟んで、オープン競走に挑んでいた。

レース後の今村騎手は「大阪杯（クロワデュノール）を見本にしようと先生と話していたんです」とコメント。寺島調教師は「オークスにはいきたいですね。ここまで（今村騎手と同馬のコンビで４戦３勝）勝ってくれるとね」と今村騎手で大舞台へ挑むプランを明かした。

ジュウリョクピエロの勝利にＳＮＳ上では「強すぎ！！今村聖奈騎手すごい！！」「さすがオルフェっ子 末脚が凄すぎる」「強すぎワロタ。父オルフェーヴルを彷彿させる荒ぶる走り。是非とも今村聖奈騎手でオークスへ。」「忘れな草賞見てなんかサンドピアリスの動画を思い出した 今年の牝馬クラシック路線は読めない」「これは決して忘れられない伝説の忘れな草賞になりそうやね」「見てない人は見てほしい ジュウリョクピエロ強すぎてビックリした」「今村聖奈JオークスでＧ１初制覇あるで！」「オークスに面白い候補が現れましたねッ！」「最後方大外一気。オークスワンチャン楽しみ！」などのコメントが寄せられている。