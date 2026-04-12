◇RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA（2026年4月12日 マリンメッセ福岡）

格闘技イベント「RIZIN」は12日、「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」をマリンメッセ福岡で開催。第5試合で16年リオ五輪柔道女子52キロ級の銅メダリストであるナターシャ・クジュティナ（ロシア）が元RIZIN女子スーパーアトム級王者の浜崎朱加（フリー）に1R腕十字固めで一本勝ちを飾った。

柔道銅メダリストがインパクトを残した。1Rから有利に試合を進めていたクジュティナ。強引に組み付いて、テークダウンに成功すると、ラウンド終了間際となった残り6秒で腕十字固め。元RIZIN女子王者から圧巻のタップアウト勝利を収めた。

衝撃の一本勝利にネットでは「強すぎる！」「絶対女王と早く見たい！」「さすがメダリスト」「見た目通りの破壊力」などの声があがった。

試合後には「私はRIZINのチャンピオンになりたいです。だから次はチャンピオンに挑戦させてください」と“絶対女王”伊澤星花への挑戦表明をした。

16年リオ五輪・柔道女子52キロ級では中村美里に準々決勝で敗れながらも、敗者復帰戦を制して銅メダルを獲得したクジュティナ。19年8月の世界選手権の決勝戦では阿部詩とも対戦した。

30年に及ぶ輝かしい柔道経験をバックボーンに、32歳でMMAに転向。22年11月、Gamebred BoxingでプロMMAデビュー。23年3月、Invicta FCで現UFC女子ストロー級ランカーのファティマ・クラインに判定負けで2戦目にしてプロ初黒星を喫した。

その後Titan FCで3連勝すると、12月に初参戦のLFAでストロー級暫定王座戦（5Rマッチ）に臨み、IBJJF覇者ジジ・カヌート相手に判定勝利。続く24年8月のLFAメインイベントにてBELLATORで活躍したブルーナ・エレンを判定で破り、暫定王座初防衛。さらに11月にはアウェーのブラジルで地元のヤズミン・ギマラインスを判定で破り暫定王座を防衛した。その後25年にTuff-N-Uff 、Ural FCで2勝し、現在破竹の8連勝でRIZIN初参戦となった。