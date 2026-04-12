俳優の檀れい（５４）が１２日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」のスペシャルステージに登壇した。

淡い色合いで、フリルがポイントとなったワンピースで登壇。華やかすぎるオーラに観客からは「おお〜」とどよめきが起きた。トークでは日常の過ごし方について、「どんなに朝が早い撮影であっても、毎日忙しい舞台であっても、自分の時間をつくるようにしています」と明かした。

ルーティンとして「私はお茶の時間がとても大好きなので、１日の中で自分をちょっとブレイクさせるお茶の時間だったり、朝起きて、まず瞑想（めいそう）して支度をして、お仕事に向かう前に必ずお抹茶をたてるんです。本格的にはできないんですけど、習ったやり方でお抹茶をたてて一息つく」と紹介した。

「ロケとかちょっと東京を離れてお仕事をいくときも、お抹茶道具がセットになっている旅用の茶箱をもっていって、旅先でもいただけるようにしています」とこだわっているという。「お抹茶ってとてもすばらしくて、リラックスもさせるんですけど、高い集中力を長く持続させる力もある」と力説していた。