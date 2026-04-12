広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ、ミニスカから美脚輝く スポーツ観戦ショットに「脚が綺麗」「可愛いが渋滞してる」の声
【モデルプレス＝2026/04/12】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが4月11日、自身のInstagramを更新。サッカースタジアムでのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「スタイル良すぎる」美脚スラリのミニスカコーデ
渡辺は「勝ち試合。撮る場所は絶対違う」とつづり、J1チームであるサンフレッチェ広島の観戦写真を投稿。グレーのタイトなトップスにふんわりとボリュームのついたベージュのミニ丈スカート姿を披露した。ミニ丈スカートからはすらりと伸びた脚のラインが映えている。
この投稿に「スタイル良すぎる」「脚が綺麗」「大人っぽいコーディネートで好き」「ファッション参考にします」「可愛いが渋滞してる」など反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「スタイル良すぎる」美脚スラリのミニスカコーデ
◆渡辺リサ、美脚輝くサッカー観戦スタイル
渡辺は「勝ち試合。撮る場所は絶対違う」とつづり、J1チームであるサンフレッチェ広島の観戦写真を投稿。グレーのタイトなトップスにふんわりとボリュームのついたベージュのミニ丈スカート姿を披露した。ミニ丈スカートからはすらりと伸びた脚のラインが映えている。
◆渡辺リサの投稿に反響
この投稿に「スタイル良すぎる」「脚が綺麗」「大人っぽいコーディネートで好き」「ファッション参考にします」「可愛いが渋滞してる」など反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産。その後、2021年1月に相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産した。2022年11月には、夫がプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手であることを明かしている。（modelpress編集部）
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