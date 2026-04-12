aespaカリナが非現実的な“AIビジュアル”でファンを圧倒

ガールズグループaespaのカリナが、自身の誕生日を祝ってくれたファンに向けて特別な感謝を伝えた。

4月11日、カリナはSNSを通じて「デビュー以来、最高の誕生日プレゼントです」という言葉とともに、グラビアのビハインドカットを数枚公開した。写真の中の彼女は、華やかな刺繍のステージ衣装にロングブーツを合わせ、唯一無二の洗練された美しさを放っている。

【写真】「曲線100％」なカリナの“やわらか”ボディ

(写真=カリナ Instagram)

特に注目を集めたのは、彼女の代名詞とも言える「AIビジュアル」だ。小さな顔に整った目鼻立ち、滑らかな肌、そして現実離れした完璧なプロポーションは、見る者の感嘆を誘った。

(写真=カリナ Instagram)



「第4世代の代表ビジュアル」の名にふさわしく、非現実的な美貌を誇るカリナ。明るい笑顔から茶目っ気たっぷりのポーズまで多彩な魅力を披露し、ファンの視線を釘付けにした。

この投稿に対し、世界中のファンからはリアルタイムで祝福のメッセージが殺到しており、爆発的な反応が続いている。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。