【略語クイズ】「トーン＆マナー」の略語は？広告やデザインに関する用語...！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、略すと4文字になります。

「トーン＆マナー」の略語はなんでしょうか？

正解は「トンマナ」でした！

「トンマナ」は「トーン＆マナー」を略した言葉。

webサイトなどのデザインにおいて使用する色やテキストなどに一貫性を持たせるルールのことを表す言葉です。

「トーン（tone）」は「調子・色」、「マナー（manner）」は「様式・作風」を意味しており、もとは広告・出版業界で使われていた用語なんだそう。

近年では、企業のブランド戦略やWebデザインなどでも広く使われています。

トンマナをあわせることで、制作物の持つイメージを伝えやすくなり、ブランドイメージの強化やユーザー体験の向上にもつながるのだとか。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）