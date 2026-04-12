◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦（１１日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）

シーズン開幕戦となる第１戦の決勝が、岡山国際サーキットで行われ、ＧＴ５００クラスは３６号車のａｕトムスＧＲスープラ（坪井翔、山下健太組）が制した。

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絶対王者の貫禄を示した。４連覇を目指すａｕトムスが、圧巻の走りで初陣を飾った。

ポールポジション獲得を逃し、３８号車の「キーパーセルモＧＲスープラ」（大湯都史樹、小林利徠斗組）を追う２番手でスタート。山下が３８号車をピタリと追走し、そのままの順位で坪井にバトンを渡すと、坪井が早々に小林をオーバーテイク。最後は２位以下を大きく引き離し、独走状態でのフィニッシュとなった。

坪井は「（２位に終わった）予選が悔しかったので、何とか抜きたいと思っていた。序盤に仕留めることができてよかった」と充実の表情。２位以下を突き放す圧勝劇に「できるだけ離してやろうと思っていた。（予選の）悔しさを晴らしました」とニヤリと笑った。

山下は「自分はあまり速くなかった。坪井選手が素晴らしかった」と主役の座を相棒に譲る形となったが、伊藤監督は「山下選手にしてみれば悔しい展開だったと思うが、そう簡単に抜けないと思っていたので」と山下の肩を持ち「予定通り、勝つことができてよかった」と大きくうなずいた。