◇セ・リーグ 中日０ー３阪神（2026年4月12日 バンテリンドーム）

中日が今季3度目の3連敗を喫し、借金は今季ワーストを更新する8に膨らんだ。

先発・郄橋宏は初回を3者凡退で立ち上がり、2回から4回までの3イニングも走者を背負いながらも要所を締めた。

だが5回に先頭の7番・前川に右前打を許すと、2死一、二塁から中野に適時二塁打を浴びて先制点を献上。なおも2死二、三塁で続く森下に中前2点打を打たれ、一挙3点を失った。その後も2死満塁のピンチを背負ったが、木浪を空振り三振に仕留めて踏みとどまった。5回6安打3失点で無念の降板となった。

一方の打線も、相手先発・郄橋の前に凡打の山を築かされた。初回1死二塁では頼みのサノー、細川が2者連続空振り三振。4回1死一、二塁では花田が一邪飛、村松が一直とあと一本が出ず、後手に回った。結局、最後まで郄橋を攻略できずに完封を許し、今季2度目の零敗を喫した。

この日の敗戦で、チームは今季14試合目を終えて3勝11敗の借金8。球団の14試合目以内での借金8到達は80年（12試合目）以来、46年ぶりの低空発進となった。ちなみに80年は最終的に45勝76敗9分け、勝率・372でシーズン最下位に沈んでいる。