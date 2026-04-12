ルシアンとピップエレキバン®がコラボ♡コリ対策も叶う美インナー登場

忙しい毎日でも、無理なくセルフケアを取り入れたい方に注目の新アイテムが登場♡ピップとルシアンのコラボによる「LUXE」シリーズは、磁気の力でコリにアプローチしながら、美しさと快適さも両立したインナーです。2026年4月21日（火）より発売される本シリーズは、日常に自然に取り入れられるのが魅力。着るだけ・はくだけで叶う新しいケア習慣をチェックしてみて♪

着るだけで整うLUXEインナー

本シリーズは、ピップエレキバン®で培った磁気技術を活かし、肩や腰のコリにアプローチする管理医療機器インナー。

レースをあしらった上品なデザインで、機能性だけでなく見た目の美しさにもこだわっています。

日中はもちろん、リラックスタイムや就寝時にも使えるため、ライフスタイルに寄り添った使い方ができるのもポイントです♡

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ハーフトップ＆ショーツの魅力

『肩らっくす®LUXEハーフトップ』

価格：5,980円（税抜）

サイズ：M/L/LL/3L（カラー：ブラック、ローズグレイ、スモーキーピンク）

背面に8つの磁石を内蔵し、肩甲骨まわりのコリにアプローチ。ノンワイヤーながらバストをしっかり支える設計で、快適な着用感を実現しています。

『腰こりらっくす®LUXEペアショーツ』

価格：2,980円（税抜）

サイズ：M/L/LL/3L（カラー：ブラック、ローズグレイ、スモーキーピンク）

背面に6つの磁石を配置し、腰まわりのコリに対応。テープレス仕様で締め付け感が少なく、やさしい履き心地が魅力です。

メンズも使える快適設計

『腰こりらっくす®LUXEボクサーブリーフ』

価格：3,980円（税抜）

サイズ：M/L/LL（カラー：ブラック、ミストグレー）

男女問わず使えるよう展開されたボクサーブリーフ。腰まわりをしっかり支えながらも、なめらかな肌あたりで快適に着用できます。パートナーとペアで使えるのも嬉しいポイントです♪

発売日：2026年4月21日（火）

販売店舗：全国の主要量販店、その他ECサイト

毎日に寄り添う新しいケア習慣♡

ルシアンとピップエレキバン®のコラボで誕生したLUXEインナーは、着るだけでコリケアと美しさを同時に叶える優秀アイテム。忙しい日々の中でも無理なく取り入れられるからこそ、毎日の習慣として続けやすいのが魅力です♡自分へのいたわり時間を、インナーから始めてみてはいかがでしょうか♪