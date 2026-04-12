ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の番組関連動画の総再生数が、放送初日にして3000万回を突破（※）した。

（関連：【画像あり】ABEMA『30時間限界突破フェス』タイムテーブル）

『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から翌12日夜10時まで、3チャンネル同時進行でノンストップ放送される大型特別番組。ABEMA史上初となる地上波テレビ朝日とのサイマル放送を実施し、合計20拠点で同時放送を行っている。

初日の数字を牽引したのは、午後3時のグランドオープニングから放送された「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」企画。柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが、柔道家の髙藤直寿や元大関の把瑠都ら6人の挑戦者と1000万円をかけて対決し、戦法を変えながら6人全員から勝利を収め1000万円を死守した。

また、「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」では、ABEMA初出演となるHey! Say! JUMPの有岡大貴と伊野尾慧が企画MCを務め、『今日、好きになりました。』メンバー22名が5組のチームに分かれてダンスバトルを実施。約2か月の練習期間を経て、CANDY TUNE、CUTIE STREET、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONらアーティストとともにぴあアリーナMMでパフォーマンスを披露した。

同企画内ではHey! Say! JUMPの知念侑李、有岡大貴、伊野尾慧による新番組『いのありちねん』が解禁され、“いのありちねん”がXでトレンド入り。5人組YouTuber・コムドットの「コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！」がスタートすると“コムドット限界突破”が、深夜帯にはMリーガーや俳優、アーティストが参加する「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の放送開始とともに“徹マン決定戦”がそれぞれトレンド入りするなど、大きな反響を呼んだ。

4月12日には「完徹～不眠最強芸人決定戦～」や「市川團十郎を笑わせたら1000万円」といったオリジナル企画のほか、『チャンスの時間』『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』『ダマってられない女たち』などABEMA人気番組の特別版も放送される。

（※）4月11日午後3時以降にABEMAおよびABEMAオフィシャルSNSにて投稿された『30時間限界突破フェス』関連動画の再生数を合算したもの。

（文＝リアルサウンドテック編集部）