26歳の石坂友宏が稲森佑貴とのPOを制して涙のツアー初V 中野麟太郎5位、池田勇太は8位
＜東建ホームメイトカップ 最終日◇12日◇東建多度カントリークラブ・名古屋 （三重県）◇7090ヤード・パー71＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了。2打差の3位タイから出た石坂友宏が4バーディ・1ボギーの「68」でラウンド。トータル9アンダーで並んだ稲森佑貴とのプレーオフを制して、うれしいツアー初優勝を遂げた。
【写真】うれしい初優勝で勝者の儀式
プレーオフ1ホール目は互いにパー。2ホール目はボギーの稲森に対して、パーの石坂の優勝が決まった。プロ8年目の石坂は、コロナ禍の2020年-21年シーズンに初シードを獲得。それ以来、5季連続でシードを保持しているが優勝には手が届いていなかった。トータル9アンダーで並んでいたマイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）は最終ホールで2打目を池に落としてボギーフィニッシュで1打差の単独3位。2打差4位には服部雅也。3打差5位タイには、ルーキーの中野麟太郎、勝俣陵、西山大広の3人が入った。ことし40歳で新たな気持ちでシーズンを迎えているツアー通算21勝の池田勇太は、トータル5アンダー。桂川有人らと並んで8位タイで終えた。【最終ラウンドの上位成績】※1位と2位はプレーオフで決着優勝：石坂友宏（-9）2位：稲森佑貴（-9）3位：マイケル・ヘンドリー（-8）4位：服部雅也（-7）5位：勝俣陵（-6）5位：西山大広（-6）5位：中野麟太郎（-6）8位：池田勇太（-5）8位：桂川有人（-5）8位：コー・タイチ（-5）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
男子国内開幕戦 リーダーボード
全部ハードすぎる… 今季エース第1号・水田竜昇の“バリカタ”シャフト事情【男子ツアーのヒトネタ！】
開幕戦1打差で逆転V狙う中野麟太朗 一番こだわるのは「どんな状況でも思い通り」の“やさしい”2番アイアン！
10年モノシャフト『M9003』がマッチ 池村寛世が狙うは“浅地ルート”
松山英樹は？ マスターズのリーダーボード
【写真】うれしい初優勝で勝者の儀式
プレーオフ1ホール目は互いにパー。2ホール目はボギーの稲森に対して、パーの石坂の優勝が決まった。プロ8年目の石坂は、コロナ禍の2020年-21年シーズンに初シードを獲得。それ以来、5季連続でシードを保持しているが優勝には手が届いていなかった。トータル9アンダーで並んでいたマイケル・ヘンドリー（ニュージーランド）は最終ホールで2打目を池に落としてボギーフィニッシュで1打差の単独3位。2打差4位には服部雅也。3打差5位タイには、ルーキーの中野麟太郎、勝俣陵、西山大広の3人が入った。ことし40歳で新たな気持ちでシーズンを迎えているツアー通算21勝の池田勇太は、トータル5アンダー。桂川有人らと並んで8位タイで終えた。【最終ラウンドの上位成績】※1位と2位はプレーオフで決着優勝：石坂友宏（-9）2位：稲森佑貴（-9）3位：マイケル・ヘンドリー（-8）4位：服部雅也（-7）5位：勝俣陵（-6）5位：西山大広（-6）5位：中野麟太郎（-6）8位：池田勇太（-5）8位：桂川有人（-5）8位：コー・タイチ（-5）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
男子国内開幕戦 リーダーボード
全部ハードすぎる… 今季エース第1号・水田竜昇の“バリカタ”シャフト事情【男子ツアーのヒトネタ！】
開幕戦1打差で逆転V狙う中野麟太朗 一番こだわるのは「どんな状況でも思い通り」の“やさしい”2番アイアン！
10年モノシャフト『M9003』がマッチ 池村寛世が狙うは“浅地ルート”
松山英樹は？ マスターズのリーダーボード