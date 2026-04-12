女優檀れい（54）が12日、都内で「素敵な大人のごきげんフェス2026」に登壇した。

宝島社の60代女性向けファッション誌「素敵なあの人」と、50代女性向けファッション誌「大人のおしゃれ手帖」の2媒体合同イベント。白いドレス姿で登場すると、美しさのあまり会場は大きな歓声に包まれた。

安定した日々を送るためのルーティンを問われると、「どんなに朝早くても自分の時間をつくる。お茶の時間が大好きで、朝起きて必ずお抹茶をたてる」と答え、会場を驚かせていた。続けて「お抹茶はリラックスもさせるけど、高い集中力も引き出してくれる」と効果を語り、「ロケでも茶箱を持っていって、旅先でも抹茶をたてられるようにしている」と上品な生活を明かした。

さらに「昨年舞台をやらせていただいた時に、太刀回りをやらせてもらった。何かできることがあるかなと思って、ストレッチをしたあとにラジオ体操を第一と第二をするようになった」といい、「同じリズムで同じ動きをすると、体の変化を感じやすくなる。そこからストレッチを増やすようになったりしている」と語った。