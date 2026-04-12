日本テレビ・水卜麻美アナ、誕生日のお祝いショット披露に反響「かわゆい」「毎朝ZIP！みて元気もらってまーす」「おめでとう〜」
日本テレビの水卜麻美アナウンサーが11日、自身のインスタグラムを更新。総合司会を務める同局系『ZIP！』（月〜金 前5：50）の現場で誕生日を祝ってもらった様子を紹介した。
【写真】「可愛い39歳」「水卜ちゃんの笑顔が大好きです！」花束を手にうれしそうな水卜麻美アナ
水卜アナは1987年4月生まれで、今年で39歳になる。
投稿では、「水卜麻美さん Happy Birthday ZIP！」のメッセージとバースデーケーキのイラストが描かれたポスターの前で、花束を手に笑顔を見せる自身の楽しげな写真をアップ。
「リニューアルしたZIP!も見てくださっているみなさま、ありがとうございます」と感謝を記すとともに、「これからもよろしくお願いいたします!!」とメッセージを届けた。
コメント欄には「水卜ちゃんお誕生日おめでとう〜」「かわゆい」「可愛い39歳」「毎朝ZIP！みて元気もらってまーす」「水卜アナが美味しそうにご飯食べてる姿にいつも癒されてます」「水卜ちゃんの笑顔が大好きです！」「ますます素敵な一年になりますように」などと、たくさんの祝福の声が寄せられている。
【写真】「可愛い39歳」「水卜ちゃんの笑顔が大好きです！」花束を手にうれしそうな水卜麻美アナ
水卜アナは1987年4月生まれで、今年で39歳になる。
投稿では、「水卜麻美さん Happy Birthday ZIP！」のメッセージとバースデーケーキのイラストが描かれたポスターの前で、花束を手に笑顔を見せる自身の楽しげな写真をアップ。
コメント欄には「水卜ちゃんお誕生日おめでとう〜」「かわゆい」「可愛い39歳」「毎朝ZIP！みて元気もらってまーす」「水卜アナが美味しそうにご飯食べてる姿にいつも癒されてます」「水卜ちゃんの笑顔が大好きです！」「ますます素敵な一年になりますように」などと、たくさんの祝福の声が寄せられている。