水卜麻美 （C）ORICON NewS inc.

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　日本テレビの水卜麻美アナウンサーが11日、自身のインスタグラムを更新。総合司会を務める同局系『ZIP！』（月〜金　前5：50）の現場で誕生日を祝ってもらった様子を紹介した。

【写真】「可愛い39歳」「水卜ちゃんの笑顔が大好きです！」花束を手にうれしそうな水卜麻美アナ

　水卜アナは1987年4月生まれで、今年で39歳になる。

　投稿では、「水卜麻美さん　Happy Birthday　ZIP！」のメッセージとバースデーケーキのイラストが描かれたポスターの前で、花束を手に笑顔を見せる自身の楽しげな写真をアップ。

　「リニューアルしたZIP!も見てくださっているみなさま、ありがとうございます」と感謝を記すとともに、「これからもよろしくお願いいたします!!」とメッセージを届けた。

　コメント欄には「水卜ちゃんお誕生日おめでとう〜」「かわゆい」「可愛い39歳」「毎朝ZIP！みて元気もらってまーす」「水卜アナが美味しそうにご飯食べてる姿にいつも癒されてます」「水卜ちゃんの笑顔が大好きです！」「ますます素敵な一年になりますように」などと、たくさんの祝福の声が寄せられている。