´ä°æÌÀ°¦¡õº´µ×´Ö¼ëè½¡¡ÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤âÃÏ¸µ£ÖÆÏ¤«¤º£²°Ì¡¡ÂæÏÑ¤Î¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¤¬º®ÀïÀ©¤¹
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×ºÇ½ªÆü¡Ê£±£²Æü¡¢ºë¶Ì¡¦ÀÐºä£Ç£Ã¡á¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤Î´ä°æÌÀ°¦¡Ê£²£³¡á£È£ï£î£ä£á¡Ë¤Èºòµ¨¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¡¦º´µ×´Ö¼ëè½¡Ê£²£³¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬¡¢ÄÌ»»£¸¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤ËÃÏ¸µ¡¦ºë¶Ì¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£´ÂÇº¹¤Î£±£³°Ì¤«¤é¤Ç¤¿´ä°æ¤Ï£±ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¡¢£²ÈÖ¥Ñ¡¼£´¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÈÀä¹¥¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÏºÆ¤Ó¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ËÌá¤ê¡¢¡Ö£Ê£Í¥¤¡¼¥°¥ë£Ì£ÁÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£±£¶Æü³«Ëë¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¡ÊÆü³«Ëë¡Ë¤ØÎ×¤à¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏËº¤ì¤º¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´µ×´Ö¤Ï½éÆü¤Ë£·£²¤Ç£´£¹°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢£²ÆüÌÜ¤Ë£¶£¸¡¢¤³¤ÎÆü¤â£¶£¸¤È¿¤Ð¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Í¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¡Êº£Âç²ñ¤Ï¡Ë£²Ç¯Á°¤Ë£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ²ù¤·¤¤Âç²ñ¤Î°ì¤Ä¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤ÏÄÌ»»£±£°¥¢¥ó¥À¡¼¤Î¸â²ÂÚç¡Ê¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡áÂæÏÑ¡Ë¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£