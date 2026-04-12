アイナ・ジ・エンド、渋谷降臨 街中ショットに「もしかしてすれ違ったかな」「オーラが溢れてる」と驚きの声
【モデルプレス＝2026/04/12】元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが4月11日、自身のInstagramを公開。渋谷の街中でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】紅白出演31歳歌手「遭遇した人羨ましい」渋谷センター街に降臨
アイナは「Shibuya」とつづり、さくらんぼや海賊旗の絵文字と共に渋谷でのショットを複数枚投稿。TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌である新曲「ルミナス - Luminous」のプロモーションビデオが街中の大きなスクリーンで流され、その前で記念写真を撮る姿を披露している。
この投稿に「渋谷に来てたのすごい」「もしかしてすれ違ったかな」「オーラが溢れてる」「大画面で流れててすごい」「遭遇した人羨ましい」「新曲聴きます」「可愛すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆アイナ・ジ・エンド、渋谷降臨
アイナは「Shibuya」とつづり、さくらんぼや海賊旗の絵文字と共に渋谷でのショットを複数枚投稿。TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌である新曲「ルミナス - Luminous」のプロモーションビデオが街中の大きなスクリーンで流され、その前で記念写真を撮る姿を披露している。
◆アイナ・ジ・エンドの投稿に反響
この投稿に「渋谷に来てたのすごい」「もしかしてすれ違ったかな」「オーラが溢れてる」「大画面で流れててすごい」「遭遇した人羨ましい」「新曲聴きます」「可愛すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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