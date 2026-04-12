◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）

牝馬クラシック第１弾が１８頭で争われ、２番人気のドリームコア（美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は９着に敗れた。道中は中段後方で待機。４コーナーを１１番手で回ったが、直線で伸びなかった。クリストフ・ルメール騎手は１８年アーモンドアイ、１９年グランアレグリアに続く当レース３勝目はならなかった。

好時計で制した前走・クイーンＣから桜直行を選択。昨年Ｖのエンブロイダリーと同じローテだったが、初の関西圏での競馬が響いたか、ヴィクトリアＭ、香港Ｃを制したノームコアとの母子Ｇ１制覇はお預けとなった。

勝ったのは１番人気のスターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）で勝ちタイムは１分３１秒５。５番人気のギャラボーグ（西村淳也騎手）が２着。１２番人気のジッピーチューン（北村友一騎手）が３着に入った。

クリストフ・ルメール騎手（ドリームコア＝９着）「いいレースだったけど、直線で伸びることが出来なかった。中山で右回りを使ったときに負けたし、左回りの方がいいと思う。距離ももっとあった方がいいと思う。能力で３、４着はあると思ったけど、直線でパワーが無かった。残念です」