◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）

牝馬クラシック第１弾が１８頭で争われ、４番人気のアランカール（栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は後方から差し脚を伸ばしたが、５着に敗れた。武豊騎手は０４年ダンスインザムード以来、２２年ぶりＶならず。歴代最多を更新する６勝目は来年以降に持ち越しとなった。

昨年の阪神ＪＦでは１番人気に推されるも最後方からの競馬が影響して５着。今年初戦のチューリップ賞は上がり最速３３秒０の豪脚で３着。ギリギリつかんだ桜切符をモノにすることはできなかった。武豊騎手は昨年の宝塚記念以来となるＪＲＡ・Ｇ１・８５勝目はならなかった。

勝ったのは１番人気で松山弘平騎手騎乗のスターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）。５番人気のギャラボーグ（西村淳也騎手）。１２番人気のジッピーチューン（北村友一騎手）が３着だった。

武豊騎手（アランカール＝５着）「スタートは出たけど、あまり二の脚が速くないのでね。あのポジションになりました。最後はいい脚で伸びているけど、（１分）３１秒台の決着はこの馬には速いかな。残念」