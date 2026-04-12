競馬

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　競馬の第８６回桜花賞（ＧＩ）は１２日、阪神競馬場で行われ、１番人気のスターアニスが直線で力強く抜け出し、快勝した。

　２着は５番人気のギャラボーグ、３着には１２番人気のジッピーチューンが入った。