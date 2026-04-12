ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ＧＩ桜花賞、１番人気スターアニスが直線で抜け出し快勝…２着ギャラ… ＧＩ桜花賞、１番人気スターアニスが直線で抜け出し快勝…２着ギャラボーグ・３着ジッピーチューン ＧＩ桜花賞、１番人気スターアニスが直線で抜け出し快勝…２着ギャラボーグ・３着ジッピーチューン 2026年4月12日 16時9分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 競馬の第８６回桜花賞（ＧＩ）は１２日、阪神競馬場で行われ、１番人気のスターアニスが直線で力強く抜け出し、快勝した。 ２着は５番人気のギャラボーグ、３着には１２番人気のジッピーチューンが入った。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「Ｕ−１７０女子バレー」に注目集まる…「諦めていた人も続けられる」 那須川天心、復帰戦を勝利で飾る…バンタム級挑戦者決定戦で１位エストラーダ破る ホッケー「さくらジャパン」が韓国と強化試合、村山裕香のゴールで勝利…男子は逆転負け 関連情報（BiZ PAGE＋） マンション, 床暖房, 墓, 神奈川, ネジ, 海, 寺田屋, 老後, 沖縄, 住宅