千鳥のノブが、人気アイドルの隠れファンであることが明らかになり、「ギャル好きなんや」「これは恥ずいw」などの声があがった。

【映像】千鳥ノブが“隠れファン”の人気アイドル

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、「ABEMA開局10周年 30時間限界突破フェス特別版×チャンスの時間」として、「ノブの好感度を下げておこう！」が放送。同企画は、スーパーテレビタレントであるノブが万が一、なにか起こした時のためのダメージを最小限に抑えるため、前もって好感度を下げておく救済企画。ノブの楽屋を訪問するタレントに対して、別室にいる大悟からの指示で暴言を連発するという内容。好感度落下チャレンジには、昨年のNHK紅白歌合戦に初出場し、若者から絶大な人気を誇るFRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が挑戦した。

ノブが仲川に悩みを尋ねた際のこと。仲川は「インスタに芸能人につく公式マークがつかないんですよ」と告白した。Instagram側から芸能人として認定されていないということを悩んでいるそうで「いつになったら、どこまでいったら、芸能人マークがつくんだろうな」と思いを吐き出した。

しかし「のぶぴは瑠夏のことフォローしてくれてる」と、ノブが仲川のインスタをフォローしていることを暴露するとノブは思わず顔を緩ませてしまった。仲川は「ストーリーの足跡も見てる」とノブがストーリーまでチェックしていることを明らかにした。そのストーリーは、仲川曰く「親しい友達しか見れないやつに写真を載せたら、のぶぴが見てくれてた。全部見てた」とのこと。観念したノブは目を見開き「全部見てるよ」とコメントしている。

また「FRUITS ZIPPERは恋愛禁止なんか？」と尋ねると、仲川は真っすぐノブを見つめながら「恋愛禁止じゃないです」と述べた。ノブが「俺じゃダメか」と聞くと、仲川は「いいよ」と堂々と答えた。

ノブの立ち入った質問にも自分のペースで飄々と答えていく仲川に対して、ノブは「わしが転がされよる」と感想を述べた。仲川が楽屋を後にすると、スタジオの大悟は「転がされちゃったな。あの子、やり手やな。お前がるなぴの隠れファンだっていうことがバレただけやったな」とコメントし、ノブは「地味に恥ずかしいねん」と照れた様子を見せた。視聴者からも「ギャル好きなんや」「これは恥ずいw」「親しい友達なのww」「はっず」「めっちゃおもろいやん」などの声が寄せられた。