元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が12日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演し、自宅の場所を匂わせる場面があった。

この日は「有名企業の新業態のゲンバ！」として東京・五反田でロケをスタート。ともにMCを務めるお笑いコンビ「かまいたち」濱家隆一が「今日は五反田にやってきております」と紹介すると、一茂は「あららら。近いのよ、家が。迷惑なの」としつつも「そこ真っすぐ行って…」と指さし、濱家から慌てて制止された。

「あんま言わんほうがええです。損しかないですよ！」と諭す濱家に、「大丈夫。隠してたってバレてるよ」と平然。濱家が「周りの方はそうかもしれませんけど」と言うと、「いや全国的に。だって全然知らない人から郵便物来るもん」と明かした。

かまいたちの2人が「怖っ」と驚くと、一茂は「開けるとトレーディングカードが入っていて“サインしてください”って。俺だってサインくださいぐらいあるわ」と説明。一茂のヤクルト選手時代のサイン色紙がノミ市で1500円で売られていたのを山内健司が目撃したと明かすと、「1500円？マジで？高いね」とちょっとうれしそうだった。