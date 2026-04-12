ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』が4月11日より生放送されており、俳優の山本裕典が30時間マラソンに挑みながらリアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』が進行中だ。

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『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日夜10時にかけて30時間にわたり生放送される特別番組。ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行する構成となっている。

そのなかで夜6時からスタートした『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、『愛のハイエナ』の看板企画「山本裕典、ホストになる。」で注目を集めてきた山本裕典が、伊豆諸島の三宅島を舞台に島を2周・約60kmの完走を目指す。走りながらリアルタイムでドラマや映画、CMなどの仕事オファー獲得にも挑む内容だ。

今回のマラソンに向けて練習を重ねてきた山本は、「俺みたいな人間がさ、こうやってカメラ何台も追っかけてもらうことなんてないと思ってたことだから」と語り、ABEMAの10周年という大役について「全うしなきゃなって。その責任感はある」と表情を引き締めた。さらに「足が腐ろうと、ほふく前進で俺はゴール目指す」と覚悟を示した。

スタート地点には、山本の“ホストの師匠”である軍神（心湊一希）のほか、本気湊、ノア、麻生英樹ら人気ホストたちが応援に駆けつけた。スターターを務めた軍神は「この60キロ、この長さは覚悟の長さだから。どれだけ地上波に戻りたいかという気持ち、その覚悟の長さだから、全力で走ってね」と激励している。

給水ポイントでは、「山本裕典、ホストになる。」でおなじみのホストたちが、夜の街を象徴する「テキーラ観覧車」（中身はスポーツドリンク）を用意して山本を応援。初日の夜には仕事のオファーを1件獲得し、山本は「山本裕典、くたくたですけど、今最高に気持ちが良いです」と喜びの声をあげた。

『30時間限界突破フェス』は4月11日午後3時から4月12日夜10時まで放送中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）