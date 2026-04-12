フリーアナウンサーで宇宙キャスターとしても活動する榎本麗美さん（43）が12日、自身のインスタグラムを通じて結婚したことを発表しました。

榎本さんは、理工学部バイオサイエンス学科卒業後、地方テレビ局のアナウンサーに。2007年からフリーアナウンサーになり、『日テレNEWS24』のキャスターを務めるなど報道キャスターを中心に活動しています。

その傍ら、2019年から宇宙キャスターとしても活動。JAXAや民間企業主催イベント・番組出演のほか、自ら宇宙イベントを企画・主催。子どもたちに向けて宇宙教育を行うなど、宇宙時代に活躍できる次世代育成に尽力しています。

結婚の相手は「宇宙業界に携わる方」だといい、婚姻届を出したのは12日の『世界宇宙飛行の日』。インスタグラムで公開された写真は、筑波宇宙センターにある国際宇宙ステーション の『きぼう』日本実験棟の実物大模型の中で撮影され、宇宙へのこだわりが詰まった結婚発表となりました。

■榎本麗美さんのコメント全文（インスタグラムより）

いつもお世話になっている皆さまへ

私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます。

お相手は、私と同じ宇宙業界に携わる方です。

未知の領域に挑み続ける日々の中で、志を同じくし、未来を見据えて努力を重ねる人と出会えたことは、私にとって奇跡のような出来事でした。

日頃より支えてくださっている宇宙業界をはじめとする関係者の皆さまの存在があってこそ、このようなご縁に恵まれ、今日を迎えることができました。

改めて、心より御礼申し上げます。

今後は互いに切磋琢磨しながら、温かな家庭を築くとともに “宇宙夫婦”として、これまで以上に誠実に仕事に向き合い、宇宙業界の発展に貢献できるよう努めてまいります。

これからも、どうぞよろしくお願いします。

榎本麗美

■“月へメッセージを送るプロジェクト”に参加 夫婦の思い

さらに、榎本さんは日本旅行が実施する“月へメッセージを送るプロジェクト”に夫婦で参加。このプロジェクトは、募集したメッセージを銘板に刻印し、2026年中に米国の月着陸機で月面に届け、近い将来に人が降り立つと実際に見ることができるタイムカプセルのような存在にしようというもの。

■榎本さん夫婦がしたためた“月へのメッセージ”

榎本さんは参加を決めた思いとして、有人での月の周回飛行に成功した宇宙船オリオンを例に挙げ、「昨日、人類は半世紀ぶりに月での周回飛行を成功させ、地球に帰還しました。2028年には、再び人類が月に降り立ち、その先には火星居住も計画されています。そう遠くない未来、人々が当たり前に月や火星に住む時代がくると、いま地球で営まれる生活や人生のイベントが宇宙で行われるようになるのです。共に宇宙業界に携わる夫婦として、そのような未来を少しでも多くの人に想像し、宇宙を身近に感じてもらいたいと考え、4月12日、世界宇宙飛行の日であり、私たちの結婚記念日に、月にメッセージと婚姻届を送ることにしました。この記事を読んで下さった皆さんや私たちの家族、仲間が月に訪れたときに、これを見つけてくれたら嬉しいです」と、『日テレNEWS NNN』にコメントを寄せました。

このメッセージを見つけたあなたへ

月から見る地球は、あなたをどんな想いにさせていますか？

このメッセージを地球から送った2026年現在、私たちは宇宙開発分野で働く夫婦として、月・火星に向けて人類の可能性を広げるべく、日々邁進しています。

月での生活や仕事は、想像以上に大変なことばかりだと思います。ぜひエールとして私たちが大事にしているこの言葉を贈ります。

「ワクワクする気持ちを、一番大切に」

自分の好奇心を大事にして挑戦し続ければ、きっと道が切り開かれていきます。

そして、そのパワーが集まれば集まるほど、人類は、月を超えたさらに遠い宇宙の先へいけると信じています！強い応援の気持ちを地球から送り続けています。