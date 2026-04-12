9日のメーン11R「陽炎特別3歳AB」（ダート1400メートル）で、スカイノハル（牡3＝飯田、父アジアエクスプレス）が勝利しデビューから4連勝。オープン入りを果たした。

ゲートの出が良く、道中は3〜4番手を追走。4コーナーを立ち上がって先頭に並びかけると、長くいい脚を使って後方からの差し、追い込み馬の追い上げをしのぎ、3/4馬身差で最先着した。

鞍上の広瀬航は「流れが速かったので反応するのに時間がかかったけど、大した馬ですね。ダービー間に合ったんじゃないですかね」とにっこり。3冠戦線とは別ルートを歩んできているが、5月5日の3冠2戦目・兵庫優駿（ダート1870メートル）への出走も見えてきた。

管理する飯田良弘調教師も「中距離は使っていないですが、ここまで来たらこの春で挑戦してみてもいいかもしれない。操縦性が高いみたいですし、競馬が上手ですね」と色気を見せた。

2日に行われた3冠1戦目・菊水賞（ダート1700メートル）でまず1冠を得たゴッドフェンサー（牡3＝盛本、父ルヴァンスレーヴ）が大本命であることは揺るぎないが、スカイノハルは4戦無敗。まだ底を見せていない。ダービーに出走することがかなえば、軽視できない1頭になりそうだ。