「巨人−ヤクルト」（１２日、東京ドーム）

今季２度目の先発となった井上が６回を８安打２失点で降板した。

初回のピンチは７試合ぶりに「１番・二塁」でスタメン起用された門脇のフェイクプレーに助けられた。１死から２番サンタナに中前打。２番古賀の二塁後方への飛球を門脇が捕球すると見せかけたが、打球は右翼前へポトリ。サンタナはスタートが遅れて、右翼中山からの送球で二塁でアウトになった。その後の２死一、二塁のピンチは岩田を遊直に仕留めて乗り切った。

しかし、三回には連打を許し、１死二、三塁でオスナの止めたバットから放たれた打球が一ゴロとなり先制された。

五回には四球と二塁打で二、三塁とされ、岩田の打ち取った当たりが投安となり、２点目を献上した。

左肘痛の影響でキャンプを故障班で迎えて出遅れた今季。初登板となった５日のＤｅＮＡ戦では７回を３安打１失点の好投で初勝利を挙げた。この日は５回まで毎回走者を許す苦しい投球ながら、大量点は防ぐ粘り強い投球を続けた左腕。六回はようやく三者凡退で切り抜けたが、その裏に代打を送られた。

打線は６回まで高梨に完全投球を許す展開で援護がなかった。