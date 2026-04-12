１１日に両国国技館で行われたボクシングＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回終了ＴＫＯ勝ちした那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、東京都新宿区の所属ジムで一夜明け会見を行った。世界挑戦権を獲得し、帝拳ジムの本田明彦会長によれば次戦は９月となる見通しだという。５月２日に東京ドームで開催される王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と元４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝の結果を待つ立場となったが、「ここで勝てて（世界戦線に）生き残れたのはデカい。負けていたらどうすることもできなかった」と実感を込めた。

昨年１１月に井上拓真との王座決定戦でプロ初黒星を喫し、人生の岐路と位置づけた元２階級制覇王者との再起戦で鋭いボディー打ちを連発し、ＴＫＯで完勝。病院に直行していたエストラダは左肋骨（ろっこつ）を２本骨折していたことが判明した。天心は「近距離の攻撃、ボディー打ちは相当狙っていた。自分のパンチが相手に効くってことが今回の試合でわかった。スパーではずっと出ていたけど、試合ではなかなか出なかったので、実際に出せたことは自信になった」と手応えを示した。

９月にも世界再挑戦となる可能性もあるが、挑戦する相手は５月２日の結果次第。天心自身はリベンジマッチを強く希望しており「ＫＯは次にお預け」と拓真戦を念頭に宣言していたが、「もちろん（ＫＯを狙う）。試合って感情もそうだし、それ以上に（拓真に負けて）預けたものは大きいので、変な決着では終われないとは思っている」と吐露した。

ただ、仮に井岡がベルトを手にした場合については「（井岡戦は）どうなんですかね。（現時点では）わからないです。（井岡が王者でも世界タイトルは）ほしいですよ、もちろん」と話すにとどめた。

難敵をクリアして、戦績は８勝（３ＫＯ）１敗。「勝ってかぶとの緒をしっかり締める。きつすぎず、緩すぎず。この試合で勝って満足は全くしてない。まだまだ、なめんじゃねえぞという気持ちはある。内なる炎を燃やしていきたい」と気を吐いた。