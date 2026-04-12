◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）

牝馬クラシック第１弾が１８頭で争われ、１番人気のスターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が直線力強く抜け出し、阪神ＪＦに続くＧ１連勝で１冠目を手にした。松山弘平騎手は２０年３冠牝馬デアリングタクト以来、当レース２勝目となった。勝ちタイムは１分３１秒５。

２歳女王は桜の季節も主役を譲らなかった。阪神ＪＦ勝利から桜花賞直行は２１年ソダシ、２３年リバティアイランドも歩んだ“黄金ローテ”。４か月ぶりの実戦でパワーアップした姿を見せ、同世代のライバルを一蹴。残り２冠へも楽しみが持てる快勝劇となった。

５番人気のギャラボーグ（西村淳也騎手）が２着。１２番人気のジッピーチューン（北村友一騎手）が３着に入った。

松山弘平騎手（スターアニス＝１着）「もう最高に嬉しいです。混戦ではあったと思うんですけれども、やっぱり２歳女王ということもあって、自分の中では本当に負けられない戦いでしたし、絶対勝つんだという、そういう気持ちでした。ホッとしています」