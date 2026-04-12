女優の杏が１２日、都内でエッセー刊行記念トーク＆フォトセッションに登場し、パリでの生活について語った。

４年前から仏・パリと東京の二拠点生活を送っている杏。パリを選んだ理由については「元々、モデルをしていて一番多く訪れていた場所。その時に出会った人たちもいたので、『ここでだったら楽しく暮らしていけるかも知れない』（と思った）。歴史、アート、おいしいご飯もあって、いろんな文化、考え方がある」と２人の子どもたちにも好影響があると明かした。

移住してからは、家族でスペインやイタリアなどにも足を運んだ。「（東京から）大阪に行くくらいの感覚で別の文化圏に行けるってすごく面白い」と語り、「私の１番の原動力は“好奇心”。知りたい、体験したいって中で、これからもできる限りいろんなところに行ってみたい」とうなずいた。

今後の生活については「私自身、やっとスタートラインに立てた気がしている。何年住むのは予想できないですが、時間がたって視点が先に向いてきた」と明かし、「日本が海外でも注目されているのを感じるので、もっともっと日本について学んで、発信していけるような立場になれたら。二拠点生活を通して２つの国ともっと密に関わっていきたい」と意気込んだ。