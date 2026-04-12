歌手の鈴木亜美（44）が12日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、3人の子供について語った。

人気オーディション番組「ASAYAN」のオーディションから選出され、98年に「love the island」で歌手デビュー。99年発売の「BE TOGETHER」が大ヒットし、NHK紅白歌合戦に初出場した。16年に一般男性との結婚を発表。3児を出産した。

子供は現在「9歳、6歳、3歳。小学4年生、小学1年生、年少さんになりました。男、男、女で」といい、「（末っ子は）姫で、大変ですよ。わがままで」とも明かした。

子供たちの夢について聞かれると、「いや、まだ、何も…ねえ」と返答。「ただ、男の子たちは野球が好きで、やっているんですけど。一番下はちょっと分からないですけど。歌い方とかをまねするんですよ。目をつぶりながら前かがみで。“え？ママ、そういうふうにやってるんだ”って」と笑わせた。

YouTubeなどで自分が歌っている動画が回ってくる時があるという。「たまに出てきちゃうんですよね。YouTubeとか、お兄ちゃんたちが見ていると。そこに出てくると、“ママ見る〜”って。『BE TOGETHER』も、“びーたったー、びーたったー”って」。アシスタントの篠原梨菜アナウンサーは「かわいい〜！」と興奮していた。

「興味があるのか、全然分からないですけど」と鈴木。「爆笑問題」太田光は「絶対好きになっていくでしょうね」と、成長を楽しみにしていた。