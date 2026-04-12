パドレスのフェルナンド・タティス外野手（27）が11日（日本時間12日）、本拠でのロッキーズ戦で、メジャーでは初めて二塁の守備位置でスタメン出場した。試合はパドレスが最大4点差を逆転し、4連勝を果たした。

同外野手は2023年9月6日のフィリーズ戦で1イニング、二塁を守った経験はあるが、先発出場は初めて。MLB.comによるとマイナーでは10試合の先発出場の経験があるが、最後の出場は2017年だという。

「2番・二塁」でスタメン出場し、4―6の6回2死からはジョンストンのゴロを堅実にさばき、4―9の7回1死一、二塁の場面では遊ゴロに対して素早く二塁に入り、6―4―3の併殺を完成させた。

打撃では0―4の3回1死一塁の場面で二塁内野安打を放ち、この回3得点に貢献すると4回に中前打を放ち、今季初めてのマルチ安打を記録。9―5の8回無死からも左翼左への二塁打を放ち、3安打。試合前の時点で.189だった打率は2割台を回復し.228となった。

地元ラジオ局「97.3The Fan」は試合前のパドレスのクレイグ・スタメン監督の取材の様子をXに投稿。遊撃手のボガーツに休養を与えるため、二塁のレギュラーのクロネンワースを遊撃へ、空くことになる二塁の適任者としてタティスを選んだと説明。「タティスがセカンドのベストな選択肢であり、最も楽しくエキサイティングな選択肢だと感じたんだ」と話した。

スプリングトレーニング時からプランとしては温めていたといい「彼は驚異的なアスリートで何でもこなせるから。本当にそれだけだよ。人間としてもアスリートとしても、彼という存在を心から信頼している。彼の前に課題を提示すれば、何でもやってのける」と身体能力と適応能力の高さについても言及した。