“一般家庭”から「超エリート進学校」に進んだ女性が感じた格差の正体「イジメられすらしない」――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年10月15日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
打ち解けやすい空気を纏う女性だと思った。色白で華奢な四肢をややせわしなく動かし、笑顔を絶やさずこちらに思いを伝えてくる。渋谷の人気店「道玄坂クリスタル」に所属する、わかなさんだ。親しみを演出しているのではなく、奥底から人とのつながりを渇望しているように感じられる。
わかなさんは、中学受験における圧倒的な強者。難関入試を突破し、超のつく名門校の扉をこじ開けた。偏差値表の遥か高みにのぼり詰めた彼女だが、「常に心は不安定だった」と振り返る。両親はともに国立大学卒で、大企業勤務の父親と教職を修めたインテリ専業主婦の母親。何不自由ないかに思われる家庭に巣食う病巣の正体とは――。
◆母が病に倒れ、家庭が崩壊していった
わかなさんが育った家庭は、肩書だけで判断するなら模範的とさえ思える。だが、わかなさんは力なく微笑んで首を振る。
「家族の歯車が狂い始めたのは、私が3、4歳以降だったと記憶しています。母が脳の病気で手術を余儀なくされ、長期入院をしました。父は勤め人ですから、私と妹を見る人手が必要です。幸い、親戚が協力してくれましたが、より幼い妹のケアに注力するため、私には子ども用の学習ドリルが与えられていました。『勉強させておけば大人しくなる』と思われていたらしく、実際私も思考するのは好きだったのだと思います」
わかなさんの両親は単なるインテリではない。それぞれ、モデル業、ミスコン出場を経験した華やかさもある。だが脳に障害を負った母親と対峙した父親は、現実を受け入れることができなかった。
「当たり前ですが、退院した母は以前とは別人のようになってしまいました。言語障害が残り、医師からリハビリ用に渡されたドリルは小学生用のものでしたが、それすら満足にできず『死にたい』とよく泣いていました。外見も、手術痕を隠すためのバンダナをずっと巻いていた印象が強いですね。
父も精神的に追い込まれ、聴力の一部を失い、入院までしてしまいました。そのころから怒りっぽくなり、しばしば言うことを聞かない妹を殴るなどしていました。妹が流血したのをみて、当時小学校低学年くらいだった私が救急車を呼んだのを覚えています。私も数回程度ですが、父には殴られました。かつて愛した母の姿ではなくなってしまったことで、父が壊れていくのがわかりました」
◆成績優秀も、イジメの対象に…
幼いわかなさんにとって、家族が瓦解していくのは辛かっただろう。だが一方で、逃げ場となるはずの学校も居心地の良いものではなかった。
「就学前は特に母とずっと一緒にいましたので、言語障害のある彼女のイントネーションが移ってしまい、同級生たちのからかいの対象になりました。おまけに私は鈍臭くて運動神経が悪く、運動会などでしばしば足を引っ張ってしまうくせに、学校のペーパーテストの成績だけは常にトップでしたから、イジメはどんどんエスカレートしていきました。机をわざと離す、バイキン扱いをされる、私物を捨てられたり隠されたりする、掃除当番を全部ひとりでやらされる――集団リンチを受けたこともありましたね」
◆「超エリート進学校」を目指した理由は…
このあたりから地元の公立小学校に見切りをつけ、わかなさんは中学受験を志す。
「小学生なのにどこか俯瞰的に見ていて、『集団というのは、誰かを排斥の対象にしないといけないから、イジメられているのは仕方ないや』と思っていました。同時に、地元とは別の中学校へ通いたいと考えたんです。小学校4年生のとき、父親に土下座をして『クラスが1回でも落ちたら即退塾で構わないので中学受験に挑戦させてください』と申し出ました。結果的に約束を反故にせず、志望校にも合格することができました」
打ち解けやすい空気を纏う女性だと思った。色白で華奢な四肢をややせわしなく動かし、笑顔を絶やさずこちらに思いを伝えてくる。渋谷の人気店「道玄坂クリスタル」に所属する、わかなさんだ。親しみを演出しているのではなく、奥底から人とのつながりを渇望しているように感じられる。
◆母が病に倒れ、家庭が崩壊していった
わかなさんが育った家庭は、肩書だけで判断するなら模範的とさえ思える。だが、わかなさんは力なく微笑んで首を振る。
「家族の歯車が狂い始めたのは、私が3、4歳以降だったと記憶しています。母が脳の病気で手術を余儀なくされ、長期入院をしました。父は勤め人ですから、私と妹を見る人手が必要です。幸い、親戚が協力してくれましたが、より幼い妹のケアに注力するため、私には子ども用の学習ドリルが与えられていました。『勉強させておけば大人しくなる』と思われていたらしく、実際私も思考するのは好きだったのだと思います」
わかなさんの両親は単なるインテリではない。それぞれ、モデル業、ミスコン出場を経験した華やかさもある。だが脳に障害を負った母親と対峙した父親は、現実を受け入れることができなかった。
「当たり前ですが、退院した母は以前とは別人のようになってしまいました。言語障害が残り、医師からリハビリ用に渡されたドリルは小学生用のものでしたが、それすら満足にできず『死にたい』とよく泣いていました。外見も、手術痕を隠すためのバンダナをずっと巻いていた印象が強いですね。
父も精神的に追い込まれ、聴力の一部を失い、入院までしてしまいました。そのころから怒りっぽくなり、しばしば言うことを聞かない妹を殴るなどしていました。妹が流血したのをみて、当時小学校低学年くらいだった私が救急車を呼んだのを覚えています。私も数回程度ですが、父には殴られました。かつて愛した母の姿ではなくなってしまったことで、父が壊れていくのがわかりました」
◆成績優秀も、イジメの対象に…
幼いわかなさんにとって、家族が瓦解していくのは辛かっただろう。だが一方で、逃げ場となるはずの学校も居心地の良いものではなかった。
「就学前は特に母とずっと一緒にいましたので、言語障害のある彼女のイントネーションが移ってしまい、同級生たちのからかいの対象になりました。おまけに私は鈍臭くて運動神経が悪く、運動会などでしばしば足を引っ張ってしまうくせに、学校のペーパーテストの成績だけは常にトップでしたから、イジメはどんどんエスカレートしていきました。机をわざと離す、バイキン扱いをされる、私物を捨てられたり隠されたりする、掃除当番を全部ひとりでやらされる――集団リンチを受けたこともありましたね」
◆「超エリート進学校」を目指した理由は…
このあたりから地元の公立小学校に見切りをつけ、わかなさんは中学受験を志す。
「小学生なのにどこか俯瞰的に見ていて、『集団というのは、誰かを排斥の対象にしないといけないから、イジメられているのは仕方ないや』と思っていました。同時に、地元とは別の中学校へ通いたいと考えたんです。小学校4年生のとき、父親に土下座をして『クラスが1回でも落ちたら即退塾で構わないので中学受験に挑戦させてください』と申し出ました。結果的に約束を反故にせず、志望校にも合格することができました」