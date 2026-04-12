◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）

巨人の井上温大投手（２４）が今季２勝目をかけて先発し、６回１１０球を投げて８安打２失点で降板。自身初の開幕２連勝を逃した。

この日は同学年・山瀬とのバッテリー。２回までは安打を許しながらも無失点で切り抜けた。３回には長岡、サンタナに連打を献上し、ヤクルトの３番・古賀に今季チーム２つ目の送りバントを決められて１死二、三塁。４番オスナの一ゴロの間に先制点を許したが、最少失点で踏ん張った。

４回は無失点に抑えたが、５回１死からサンタナに四球、古賀に左中間二塁打を浴びて１死二、三塁。続くオスナを二飛に仕留めたものの、岩田の適時内野安打で２点目を失った。

６回は３者凡退に仕留め、ここで中継ぎ陣にバトンパス。打線は６回まで高梨に完全投球を許しており、これでヤクルト戦は通算７登板で勝ち星がない。

昨季終盤に発症した左肘痛の影響で、キャンプは故障班スタートだった左腕。徐々に状態を上げ、ファーム・リーグでは３試合に登板して２勝０敗、防御率０・５３。１７イニングで２６三振を奪う圧巻の投球を披露していた。５日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で今季１軍初先発し、７回３安打１失点、８Ｋで今季初勝利を挙げた。

ヤクルトとの対戦は２４年９月以来。前日には「サンタナ選手とオスナ選手は本塁打があるので、その前に走者を出さないように投げていきたい」と意気込んでいた。