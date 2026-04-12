◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（１２日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

首位でスタートした台湾の呉佳晏（ウー・チャイェン、Ｈｏｎ Ｈａｉ Ｆｏｘｃｏｎｎ）が、５バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１０アンダーで今季初勝利。昨年１１月の大王製紙エリエールレディスに続くツアー通算２勝目を挙げた。２打差の２位は岩井明愛（あきえ、ホンダ）と佐久間朱莉（大東建託）だった。

佐久間は第１日は７２で４９位と出遅れたが、第２日に６８をマークして１３位に浮上。最終日も６８をマーク。２打及ばず２位惜敗となったが、昨季の年間女王の貫禄と実力を改めて見せつけた。

今季、開幕戦のダイキンオーキッドで優勝。開幕以来、首位を快走していたメルセデスポイントランクで先週、菅楓華（ニトリ）にトップの座を譲ったが、１週で定位置の首位に返り咲いた。

「まだまだ、先は長いですけど、複数回優勝を目指します。メジャー制覇という大きな目標もあるので、また来週から頑張りたいです」。２年連続の年間女王へ、ひた走る佐久間は、充実した表情で話した。