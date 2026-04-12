≠ME谷崎早耶、パーカー×ミニスカの私服ショットにファン悶絶「新鮮なコーデ」「美脚すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/12】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の谷崎早耶が4月11日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを合わせたコーディネートを公開し、注目を集めている。
【写真】26歳指原プロデュースアイドル「まるでお人形さんみたい」美脚輝くミニスカ私服
谷崎は「パーカー1枚でおでかけできる季節好き」とつづり、外出先での姿を複数枚投稿。「ネイビーカラーのお洋服めずらしい気がする！どうかな？」と問いかけ、ネイビーのパーカーに黒のフリルミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。ミニスカートからは美しい脚がのぞいている。
また、「明日は対面イベントたのしみです、コラボワンピ着るよ」と記している。
この投稿に、ファンからは「パーカー姿も可愛すぎ」「新鮮なコーデ」「まるでお人形さんみたい」「おでかけ姿可愛くて泣いた」「今日も天使すぎる」「美脚すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳指原プロデュースアイドル「まるでお人形さんみたい」美脚輝くミニスカ私服
◆谷崎早耶、パーカー×ミニスカコーデ披露
谷崎は「パーカー1枚でおでかけできる季節好き」とつづり、外出先での姿を複数枚投稿。「ネイビーカラーのお洋服めずらしい気がする！どうかな？」と問いかけ、ネイビーのパーカーに黒のフリルミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。ミニスカートからは美しい脚がのぞいている。
また、「明日は対面イベントたのしみです、コラボワンピ着るよ」と記している。
◆谷崎早耶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「パーカー姿も可愛すぎ」「新鮮なコーデ」「まるでお人形さんみたい」「おでかけ姿可愛くて泣いた」「今日も天使すぎる」「美脚すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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