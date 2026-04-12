脳出血で療養中の清原翔、美人女優との自撮りショット公開「相変わらずかっこいい」「笑顔で溢れてる」と反響続々
【モデルプレス＝2026/04/12】2020年に脳内出血を発症し、現在療養している俳優の清原翔が2026年4月11日、自身のInstagramを更新。友人との写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】療養中の清原翔「素敵な写真」と話題、美人女優との親密ショット
清原は「ねるなえが来てくれたー」とつづり、長濱ねるや友人と写った自撮りを公開。笑顔が印象的な自然体なカットとなっている。
この投稿にファンからは「相変わらずかっこいい」「素敵な写真」「笑顔で溢れてる」「皆から愛されているのが伝わる」と反響が寄せられている。
清原は、2020年6月12日に感染性心内膜炎による脳内出血を発症し、緊急手術を実施。2021年2月1日、所属事務所が「その後複数回の手術を経て、現在は体調も安定し、脳に関しても異常はないとの診断結果を受けております。また、現在復帰に向け、医師の指導を受けながらリハビリに専念しております」と現在の様子を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】療養中の清原翔「素敵な写真」と話題、美人女優との親密ショット
◆清原翔、長濱ねるらとの写真公開
清原は「ねるなえが来てくれたー」とつづり、長濱ねるや友人と写った自撮りを公開。笑顔が印象的な自然体なカットとなっている。
この投稿にファンからは「相変わらずかっこいい」「素敵な写真」「笑顔で溢れてる」「皆から愛されているのが伝わる」と反響が寄せられている。
◆清原翔、脳出血療養中
清原は、2020年6月12日に感染性心内膜炎による脳内出血を発症し、緊急手術を実施。2021年2月1日、所属事務所が「その後複数回の手術を経て、現在は体調も安定し、脳に関しても異常はないとの診断結果を受けております。また、現在復帰に向け、医師の指導を受けながらリハビリに専念しております」と現在の様子を報告していた。（modelpress編集部）
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