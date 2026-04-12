きょう（12日）、東京・江戸川区の警視庁葛西署で、匿名・流動型犯罪グループ＝トクリュウの危険性を子どもたちに伝える啓発活動が行われました。

きょう、江戸川区の葛西署で、SNSを通じたつながりをきっかけに役割を分担しながら犯罪を行う「匿名・流動型犯罪グループ」＝「トクリュウ」の危険性を子どもたちに伝える啓発活動が行われました。

この活動は、できるだけ早いうちから「トクリュウ」に巻き込まれることに対して危機感を持ってもらい、被害を未然に防ぐために行われたものです。

活動には、少年柔道剣道部に所属する、今月、小学校に入学したばかりの新1年生から新高校3年生までの男女32名が集まりました。

葛西署の鈴木重裕署長は、子どもたちに「正義の味方であってほしい」と呼びかけたうえで、「匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウを壊滅させるためには、社会全体にトクリュウは犯罪集団、社会の敵という機運を高めていく必要があります。地域の皆様の安全で安心な暮らしを守るため、引き続き、トクリュウ対策を推進してまいります」とコメントしました。