◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 〇同級２位・那須川天心（９回終了ＴＫＯ）同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で９回ＴＫＯ勝利を飾った同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、東京・新宿区の所属ジムで会見。格闘技キャリア初の敗北を乗り越えて世界再挑戦への切符を獲得した那須川は「自分の中でも選手としてもひとりの男としても成長できた一日だった。ここで勝てて生き残れたのは、自分の中でデカい。負けていたら、どうすることもできなかったと思う。きょうという日を、また新鮮な気持ちで迎えられてうれしく思う」と心境を語った。

那須川は昨年１１月のＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けを喫して以来５か月ぶりの再起戦で、元世界２階級制覇王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝と対戦。課題としていた接近戦にも果敢に踏み込みみ、ボディーに強打をたたき込んでエストラダを棄権へと追い込んだ。エストラダは、左脇腹の肋骨（ろっこつ）２か所を骨折していたことが判明した。

試合の映像も見直したという那須川は、４回終了時の公開採点で２者が３８―３８だったことに言及。「４ラウンドの採点が出た後の感覚がすごい良かった。あそこでドローと聞いて『あれ、ここ日本だよな』とちょっと思った」と明かし、「そこをどう自分のペースに持っていくか。そこで焦らなかったことが、自分の中での一番の勝因だった」と振り返った。

自身の進化した部分について「集中力がよりついた。相手だけにフォーカスできるところが成長できた。今回そこが一番よかった」と話し、「今まではお客さんのために、とか考えたりしていた。今回は自分のためだけに戦ったのが大きなポイント」と続けた。

「まだまだここから。ボクシングデビューして３年たっても、まだこれだけ伸びしろがある。昨日は片鱗に過ぎない。どんどん成長できると思う。この試合に勝って、満足は全くしていない。なめんじゃねぇぞ、いう気持ちはある。そこは内なる炎を燃やしていきたい」。崖っぷちからはい上がった“神童”が、さらなる快進撃をぶち上げた。