IZ*ONE出身キム・ミンジュ、トレーニングウェアで抜群スタイル披露「圧倒的な美」「ウエスト細すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/04/12】IZ*ONE（アイズワン）出身のキム・ミンジュ（KIM MINJU）が4月11日、自身のInstagramを公開。トレーニング中や街中でのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】元IZ*ONE25歳美女「シルエット最強」美くびれ際立つトレーニングウェア姿
ミンジュは「3月？4月！」とつづり、屋内でのトレーニングウェア姿の写真など複数枚を投稿。ピンクや黒のピッタリとしたトレーニングウェアからは引き締まった脚やウエストラインが映えている。また、真っ白でボリュームのあるノースリーブワンピース姿も公開し、綺麗な腕ラインが際立っている。
この投稿にファンからは「ウエスト細すぎ」「シルエット最強」「圧倒的な美」「カッコよすぎる」「脚が綺麗」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元IZ*ONE25歳美女「シルエット最強」美くびれ際立つトレーニングウェア姿
◆ キム・ミンジュ、スタイル際立つトレーニングウェア
ミンジュは「3月？4月！」とつづり、屋内でのトレーニングウェア姿の写真など複数枚を投稿。ピンクや黒のピッタリとしたトレーニングウェアからは引き締まった脚やウエストラインが映えている。また、真っ白でボリュームのあるノースリーブワンピース姿も公開し、綺麗な腕ラインが際立っている。
◆キム・ミンジュの投稿に反響
この投稿にファンからは「ウエスト細すぎ」「シルエット最強」「圧倒的な美」「カッコよすぎる」「脚が綺麗」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】