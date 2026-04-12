AKB48メンバー、イメチェン新ヘア×リムレスメガネ姿に絶賛の声「雰囲気変わってドキッとした」「似合ってる」
【モデルプレス＝2026/04/12】AKB48の佐藤綺星が4月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。
【写真】21歳AKB次世代エース「透明感すごい」雰囲気ガラリの新ヘア
佐藤は「＃ヘアカット」「＃レイヤー」とハッシュタグを添え、動画を投稿。サイドにレイヤーの入った黒髪のロングヘアでリムレスメガネをかけ、カメラに向かって微笑む姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「レイヤーヘア可愛すぎる」「リムレスメガネがすごく似合ってる」「彼女感すごくて嬉しい」「雰囲気変わってドキッとした」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳AKB次世代エース「透明感すごい」雰囲気ガラリの新ヘア
◆佐藤綺星、新ヘアスタイル公開
佐藤は「＃ヘアカット」「＃レイヤー」とハッシュタグを添え、動画を投稿。サイドにレイヤーの入った黒髪のロングヘアでリムレスメガネをかけ、カメラに向かって微笑む姿を公開した。
◆ 佐藤綺星の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「レイヤーヘア可愛すぎる」「リムレスメガネがすごく似合ってる」「彼女感すごくて嬉しい」「雰囲気変わってドキッとした」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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