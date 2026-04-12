#渡邉新太 選手入籍および第一子誕生のお知らせ



このたび、渡邉新太選手に第一子が誕生しましたので、未発表であった入籍とあわせてお知らせいたします



渡邉選手コメント

私事ではございますが昨年結婚し、このたび第一子が誕生しました。… pic.twitter.com/GImTxm15fP