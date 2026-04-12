未発表だった入籍&第1子誕生を報告! 水戸10番FW渡邉新太「温かく見守っていただけると嬉しいです」
水戸ホーリーホックは12日、FW渡邉新太(30)の未発表だった入籍および第1子の誕生を公表した。
水戸の10番を背負う渡邉は今季ここまで9試合に出場し、2ゴールを記録している。
クラブ公式サイトを通じ、「私事ではございますが昨年結婚し、このたび第一子が誕生しました。家族が増え、より一層責任と喜びを感じています。命懸けで産んでくれた妻には感謝しています。これからも温かく見守っていただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします」とコメントした。
水戸の10番を背負う渡邉は今季ここまで9試合に出場し、2ゴールを記録している。
クラブ公式サイトを通じ、「私事ではございますが昨年結婚し、このたび第一子が誕生しました。家族が増え、より一層責任と喜びを感じています。命懸けで産んでくれた妻には感謝しています。これからも温かく見守っていただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします」とコメントした。
#渡邉新太 選手入籍および第一子誕生のお知らせ— 水戸ホーリーホック (@hollyhock_staff) April 12, 2026
このたび、渡邉新太選手に第一子が誕生しましたので、未発表であった入籍とあわせてお知らせいたします
渡邉選手コメント
私事ではございますが昨年結婚し、このたび第一子が誕生しました。… pic.twitter.com/GImTxm15fP